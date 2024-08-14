Кухарчук: в «Анжи» деньги выдавали на базе в целлофановых пакетах

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук поделился воспоминаниями о финансовых аспектах своего пребывания в «Анжи». По словам футболиста, в какой-то период деньги выдавали пакетами. Однако Кухарчук отметил, что в молодости он тратил деньги на глупости.

«Если говорить про первый сезон, там была наличка. На тот момент у меня была очень большая зарплата для 19-летнего пацана. Сколько? Не скажу. Бухгалтерия приезжала прямо на базу и выдавали деньги в целлофановых пакетах. Я всё складировал дома в сумке, сумка в шкафу, шкаф — под замком. А когда в следующем сезоне начался звёздный «Анжи», когда мы переехали в Москву и тренировались на базе в Раменском, зарплату перечисляли уже на карту, хотя премиальные выдавали наликом после игр. Но у меня тогда мозгов не было, поэтому деньги не задерживались. В молодые годы тратил не туда, куда нужно», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».