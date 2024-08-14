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Маслов: хочется, чтобы Мусаев донёс до Галицкого, что нельзя всё время бежать в атаку

Маслов: хочется, чтобы Мусаев донёс до Галицкого, что нельзя всё время бежать в атаку
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Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов высказался об игре «Краснодара» на старте сезона-2024/2025. По мнению функционера, нельзя постоянно атаковать — нужно уделять внимание и обороне.

«Я не имею права давать советы Сергею Николаевичу Галицкому, люблю его и ценю, но команде нужен баланс. Нельзя всё время открыто бежать в атаку, точно так же как и сидеть в защите. Хочется, чтобы Мусаев донёс эту историю до Сергея Николаевича. Отсидели, отдышались, побежали. И так по кругу. Постоянно бежать вперёд не получится. Понятно, что в клубе хотят завоевать первое место, а не просто быть в медалях. Для первого места нужен баланс. Это мой взгляд со стороны, я ни на что не претендую», — приводит слова Маслова Metaratings.

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