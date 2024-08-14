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Макеев: не вижу большого отличия медиафутбола от профессионального

Макеев: не вижу большого отличия медиафутбола от профессионального
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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за медиакоманду «Родина Медиа», признался, что не видит большой разницы между медийным и профессиональным футболом. Макеев отметил, что ему комфортно выступать в Медийной футбольной лиге.

«На самом деле, если честно, мне комфортно там, где я сейчас нахожусь. Мне всё нравится.

На самом деле я не вижу прям большого отличия сейчас именно медиафутбола от профессионального футбола. Потому что я же играл последние годы, например, в ФНЛ и во Второй лиге, я вот завершал. Честно говоря, разницы большой прям не вижу. И ещё никуда ездить не надо, и все турниры в Москве проходят», — сказал Макеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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