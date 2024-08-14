Кузнецов — о возможном переходе Сергеева в ЦСКА: он не будет потерей для «Зенита»

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в ЦСКА.

— Вчера в СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева из «Зенита» в ЦСКА. Он способен заменить Чалова?

— Он ещё не играл в ЦСКА. Иван выступал за «Зенит» и «Крылья». Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому не известно.

— Этот трансфер станет потеряй для «Зенита»?

— Если «Зенит» ищет форварда, то не будет потерей, — приводит слова Кузнецова «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести у «Зенита» нападающего Ивана Сергеева. Армейцы уже запросили информацию у сине-бело-голубых о возможной покупке российского форварда.