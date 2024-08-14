Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов — о возможном переходе Сергеева в ЦСКА: он не будет потерей для «Зенита»

Кузнецов — о возможном переходе Сергеева в ЦСКА: он не будет потерей для «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в ЦСКА.

— Вчера в СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева из «Зенита» в ЦСКА. Он способен заменить Чалова?
— Он ещё не играл в ЦСКА. Иван выступал за «Зенит» и «Крылья». Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому не известно.

— Этот трансфер станет потеряй для «Зенита»?
— Если «Зенит» ищет форварда, то не будет потерей, — приводит слова Кузнецова «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести у «Зенита» нападающего Ивана Сергеева. Армейцы уже запросили информацию у сине-бело-голубых о возможной покупке российского форварда.

Материалы по теме
Бобёр: Сергеев понимает своё положение в «Зените». «Крылья» — беспроигрышный вариант
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android