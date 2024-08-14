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Игрок «Локо» Карпукас: с «Зенитом» бороться тяжело, но нет ничего невозможного

Игрок «Локо» Карпукас: с «Зенитом» бороться тяжело, но нет ничего невозможного
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о старте «Зенита» в новом сезоне и отметил, что с действующим чемпионом России можно бороться.

«Тяжело бороться с нынешним «Зенитом», но нет ничего невозможного. Это так, громкие слова. Тяжело, но посмотрим», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после четырёх стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 12 очков и по состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу. «Локомотив» занимает третье место, у железнодорожников в активе 9 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с ЦСКА. Игра состоится 18 августа.

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