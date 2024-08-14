«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Грицаенко, Ломовицкий, Рахмоналиев, Иванов, Зотов, Вада, Кузнецов, Шабанхаджай.

«Зенит»: Адамов, Горшков, Нино, Родригао, Волков, Васильев, Ерохин, Клаудиньо, Артур, Мантуан, Сергеев.

В 1-м туре группового этапа «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» обыграл «Акрон» (4:0). В прошлом сезоне сине-бело-голубые и казанцы дважды встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге «Зенит» выиграл 3:0, во втором круге уступил со счётом 0:2. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».