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ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России

ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Агапов, Мойзес, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Давила.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Гоцук, Шнапцев, Магкеев, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Зе Турбо, Кутателадзе.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».

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