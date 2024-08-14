Бушманов: матч «Крыльев Советов» со «Спартаком» в Кубке будет равным

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Спартак» недавно играл с «Крыльями» в РПЛ и был фаворитом встречи. Несмотря на то что прошло немного времени с той игры, ситуация поменялась. «Крылья» выиграли в чемпионате матч, появились новички. Ну и статус сегодняшней игры другой, будет ротация составов и равный матч», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 14 августа. Игра пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.