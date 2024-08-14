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Бушманов: матч «Крыльев Советов» со «Спартаком» в Кубке будет равным

Бушманов: матч «Крыльев Советов» со «Спартаком» в Кубке будет равным
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Крыльями Советов».

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» недавно играл с «Крыльями» в РПЛ и был фаворитом встречи. Несмотря на то что прошло немного времени с той игры, ситуация поменялась. «Крылья» выиграли в чемпионате матч, появились новички. Ну и статус сегодняшней игры другой, будет ротация составов и равный матч», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 14 августа. Игра пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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