Бушманов: для Сергеева будет хорошо, если он вернётся в «Крылья Советов»

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о положении нападающего Ивана Сергеева в санкт-петербургском «Зените». По его мнению, Сергееву было бы хорошо вернуться в «Крылья Советов».

«Для Сергеева будет хорошо, если он вернётся в те же «Крылья». Понятно, что «Зенит» — статусная и сильная команда. Да и Сергеев себя там неплохо проявляет, но выходя на замену. Думаю, ему хочется больше играть. В «Крыльях» у него такая возможность появится», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что ЦСКА намерен приобрести у «Зенита» нападающего Ивана Сергеева. Армейцы уже запросили информацию у сине-бело-голубых о возможной покупке российского форварда.