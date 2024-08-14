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Кухарчук: пошёл на многие условия «Пари НН», хотел остаться в РПЛ

Кухарчук: пошёл на многие условия «Пари НН», хотел остаться в РПЛ
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, почему ушёл из «Пари НН». Футболист отметил, что пошёл на многие условия клуба, чтобы остаться в РПЛ.

— Контракт с «Пари НН» закончился после прошлого сезона. У нас были договорённости с клубом, они исполнились, хоть и не в полном объёме, — контракт с горем пополам переподписали. Я пошёл на очень многие их условия, потому что хотел остаться в Премьер-Лиге»

— Что было дальше?
— После мини-операции поехал на сборы, набирал форму. В этот момент пошли разговоры о том, что мне нужно искать новый клуб. И руководство, и тренерский штаб сказали, что, если есть какие-то варианты, надо над ними думать. Эта информация распространилась, мне звонили из нескольких клубов — и российских, и зарубежных. Говорил с агентами, тренерами, руководителями. В итоге принял решение ехать в Волгоград. Так лучше для всех. Я ни на что не жалуюсь, — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, Кухарчук выступает за «Ротор» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере игрока 34-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтика», «Енисей», нальчикский «Спартак», «Урал» и «Анжи».

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