Алексей Медведев ушёл с поста главного тренера «Сибири»

Известный в прошлом нападающий ряда клубов элитного российского дивизиона Алексей Медведев ушёл с поста главного тренера новосибирской «Сибири», сообщает пресс-служба клуба.

«Алексей Медведев сегодня провёл свою заключительную тренировку с футболистами «Сибири». После неудачного старта в новом сезоне LEON-Второй лиги А руководством клуба и главным тренером было принято совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества.

От лица ФК «Сибирь» мы хотим сказать слова искренней благодарности Алексею Сергеевичу за его вклад в развитие нашего клуба и новые яркие страницы, вписанные в историю новосибирского футбола! Эмоции от победы в «Серебре» и участия в стыковых матчах за выход в Первую лигу надолго останутся в памяти болельщиков…

Сейчас, когда назрела необходимость перемен, мы расстаёмся на грустной ноте, но не прощаемся. Алексей Медведев — легенда ФК «Сибирь», человек, пользующийся безусловными авторитетом и любовью среди новосибирских болельщиков. Мы желаем Алексею Сергеевичу успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече!» — сказано в сообщении в официальном телеграм-канале «Сибири».

Напомним, в нынешнем сезоне «Сибирь» провела под руководством Медведева четыре матча в подгруппе «Золото» LEON-Второй лиги, в которых набрала лишь одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.