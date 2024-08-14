Агент игрока «Оренбурга» Куэро: Джастин заслуживает больше игрового времени

Агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, после матча 2-го группового этапа Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:3), сказал, что его клиент заслуживает большего игрового времени в команде.

«Джастин испытывает разочарование из-за поражения. Голы — это важно, и он рад, что забил дважды, но «Оренбург» уступил. Джастин заслуживает больше игрового времени? Конечно, он готов приносить пользу в каждом матче за «Оренбург», — приводит слова Сьерры Metaratings.

Куэро перешёл в «Оренбург» на правах аренды летом 2023 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Арендное соглашение игрока с «Оренбургом» было рассчитано до конца июня 2024 года. По окончании срока соглашения «Оренбург» оформил полноценный трансфер. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.