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Валерий Газзаев выкрикнул культовый армейский слоган перед началом матча ЦСКА — «Пари НН»

Валерий Газзаев выкрикнул культовый армейский слоган перед началом матча ЦСКА — «Пари НН»
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором ЦСКА принимает «Пари НН».

Перед стартовым свистком состоялась церемония чествования бывшего легендарного главного тренера армейцев Валерия Газзаева, под руководством которого они в 2005 году выиграли единственный еврокубок в своей истории — Кубок УЕФА. 7 августа Валерий Георгиевич отпраздновал своё 70-летие.

Легенда тренерского цеха ЦСКА выкрикнул в микрофон культовый слоган армейцев «Мы ЦСКА! Мы победим!» под аккомпанемент болельщиков на трибунах, а также нанёс первый символический удар по мячу перед матчем.

Напомним, Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. При нём клуб также три раза выигрывал чемпионат страны и четыре раза завоёвывал национальный Кубок.

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