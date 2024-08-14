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«Ювентус» объявил об уходе Войцеха Щенсного

«Ювентус» объявил об уходе Войцеха Щенсного
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Туринский «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Войцехом Щенсным. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«В одно мгновение Щенсны покорил болельщиков «Ювентуса» со всего мира, и мы уверены, что все мы всегда будем нести в своих сердцах этого человека и профессионала, который гордо и преданно носил нашу майку.

Спасибо за всё, Войцех, и удачи в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Польский голкипер выступал в составе итальянского гранда с 2017 года. За этот период он принял участие в 252 матчах во всех турнирах, 103 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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