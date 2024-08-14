Okko эксклюзивно покажет Лигу наций и квалификационные матчи к ЧМ-2026

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать матчи Лиги наций УЕФА и квалификационные игры к ЧМ-2026.

Данные турниры позволят Okko сформировать непрерывный формат показа матчей европейских клубов и сборных, дополнив в новом сезоне ключевые европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига 1, Лига 2 и другие.

Лигу наций сервис начнёт транслировать 5 сентября, показав матч Азербайджан – Швеция в 19:00 и игры Сербия – Испания и Беларусь – Болгария в 21:45 мск. Полное расписание трансляций доступно в социальных сетях Okko Спорт.

Подписчики Okko смогут смотреть матчи на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Игры будут доступны в прямом эфире и записи с функцией выбора аудиодорожки и возможностью смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

«Лига наций УЕФА и квалификация к ЧМ-2026 – это очередной куплет в длинном футбольном гимне Okko. В игровом сезоне для подписчиков Okko не будет пауз – все главные события европейского футбола будут идти непрерывно», — заявил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.