«Патриотизм в футболе исчез». Экс-игрок «Рубина» высказался о ситуации с Соболевым

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о будущем нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Главному тренеру необходимо прояснить ситуацию с Соболевым в команде. Всё остальное – лишь домыслы. В коллективе нет ненависти к Соболеву. Наоборот, его поддерживают и не говорят ничего плохого. Всё возможно в футболе. Многое будет зависеть от его отношения к делу и товарищам по команде. Если он сможет принести пользу, решение останется за тренером. Хотелось бы мирного разрешения ситуации. Но, возможно, лучшим выходом станет его продажа. В наше время патриотизм в футболе исчез, особенно у клубов. Футболисты переходят из команды в команду ради денег, как девушки лёгкого поведения. Это серьёзная проблема современного футбола», – приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, 27-летний форвард был отстранён от основной команды после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом», в котором «Спартак» уступил (0:2). По информации СМИ, Соболев извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за неудачную игру, объяснив это мыслями о возможном переходе в «Зенит». Тренер предложил футболисту позаниматься индивидуально, на что тот согласился.

Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять голевых передач.