Галлахер всё ещё может перейти в «Атлетико» — Романо

Английский полузащитник «Челси» Конор Галлахер, переговоры о переходе которого в мадридский «Атлетико» были заморожены, всё ещё может оказаться в испанском клубе. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, после сорвавшегося перехода форварда мадридской команды Самуэля Омородиона в «Челси», из-за которого были приостановлены переговоры по Галлахеру, команды не прекратили обсуждение, а ищут наиболее приемлемый вариант, при котором Конор всё ещё может оказаться в Испании.

Что касается возможного перехода нападающего «матрасников» Жоау Феликса в «Челси», то на данный момент в них отсутствует прогресс.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.