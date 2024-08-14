ЦСКА — «Пари НН»: гости открыли счёт в матче

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Александр Машлякевич. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:15 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.