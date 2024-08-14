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ЦСКА — «Пари НН»: гости открыли счёт в матче

ЦСКА — «Пари НН»: гости открыли счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Александр Машлякевич. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:15 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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