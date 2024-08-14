Стал известен футболист, который может стать первым приобретением «Факела» при Пятибратове

Атакующий полузащитник «Чайки» Святослав Кожедуб может стать первым трансфером воронежского «Факела» после назначения на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова, сообщает Metaratings.

Напомним, 48-летний специалист перешёл в «Факел» именно из «Чайки» после отставки своего предшественника Игоря Черевченко. По информации источника, в переходе Кожедуба заинтересован лично новый наставник воронежской команды.

Ранее Кожедуб выступал за «Спартак-2», латвийскую «Валмиеру» и «Акрон». В текущем сезоне Мелбет Первой лиги игрок провёл пять матчей и забил один гол.

Отметим, что при Пятибратове команда из Песчанокопского не потерпела ни одного поражения в пяти первых матчах Первой лиги, несмотря на статус новичка.