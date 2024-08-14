Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен футболист, который может стать первым приобретением «Факела» при Пятибратове

Стал известен футболист, который может стать первым приобретением «Факела» при Пятибратове
Комментарии

Атакующий полузащитник «Чайки» Святослав Кожедуб может стать первым трансфером воронежского «Факела» после назначения на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова, сообщает Metaratings.

Напомним, 48-летний специалист перешёл в «Факел» именно из «Чайки» после отставки своего предшественника Игоря Черевченко. По информации источника, в переходе Кожедуба заинтересован лично новый наставник воронежской команды.

Ранее Кожедуб выступал за «Спартак-2», латвийскую «Валмиеру» и «Акрон». В текущем сезоне Мелбет Первой лиги игрок провёл пять матчей и забил один гол.

Отметим, что при Пятибратове команда из Песчанокопского не потерпела ни одного поражения в пяти первых матчах Первой лиги, несмотря на статус новичка.

Материалы по теме
Пятибратов прокомментировал своё назначение в «Факел»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android