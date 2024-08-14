«Рубин» — «Зенит»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

В эти минуты в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором местный «Рубин» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что в 1-м туре группового этапа «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» обыграл «Акрон» (4:0). Команда из Северной столицы является действующим победителем турнира. В Суперфинале прошлого розыгрыша сине-бело-голубые нанесли поражение «Балтике» (2:1).

Напомним, «Рубин» и «Зенит» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Казани 27 июля и завершился разгромной победой команды Сергея Семака (4:0).