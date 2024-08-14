Денис Маслов дал оценку перспективам «Рубина» в новом сезоне

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов оценил выступление казанского «Рубина» на старте нового сезона и перспективы подопечных Рашида Рахимова.

«Рубин» постоянно как-то меняется. Причём в текущих условиях Рахимову работать не очень просто. Он делает максимально качественную работу и выжимает из состава максимум, который есть. За «Рубин» мне тоже не страшно. Для меня «Рубин» — это середняк, который будет располагаться в середине таблицы. Конечно, если там не будет продаж. Если они сейчас продадут Даку, то будет тяжеловато, если его не смогут восполнить другим форвардом», — приводит слова Маслова Metaratings.

Казанский «Рубин» после 4-го тура Российской Премьер-Лиги занимает 12-е место, набрав четыре очка. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 12 очков.

Даку выступает в составе «Рубина» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.