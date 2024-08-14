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Экс-гендиректор «Торпедо»: «Спартак» Станковича напоминает команду времён Карреры

Экс-гендиректор «Торпедо»: «Спартак» Станковича напоминает команду времён Карреры
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Денис Маслов, имеющий опыт работы генеральным директором в трёх клубах РПЛ, поделился впечатлениями о выступлениях московского «Спартака» под руководством нового наставника Деяна Станковича.

«Несмотря на небольшое количество проведённых матчей, «Спартак» производит впечатление сплочённого коллектива. Команда выглядит убедительно, напоминая эпоху Массимо Карреры. Сейчас в клубе чувствуется единство, которого так не хватало в последнее время. Если красно-белые продолжат побеждать, это только укрепит командный дух», – передаёт слова Маслова Metaratings.

45-летний сербский специалист Деян Станкович возглавил «Спартак» этим летом, сменив на посту Гильермо Абаскаля. Под его руководством москвичи одержали две победы, потерпели одно поражение и сыграли вничью. С семью очками после четырёх туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем матче подопечные сербского наставника 18 августа примут на своём поле воронежский «Факел». Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.

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