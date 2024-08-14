«Зенит» не нанёс ни единого удара в створ за первый тайм матча с «Рубином»

В эти минуты в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором местный «Рубин» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

Примечательно, что за всю первую половину встречи команда Сергея Семака не нанесла ни одного удара в створ ворот. Казанцы же два раза заставили поработать голкипера гостей Дениса Адамова. Всего действующие обладатели Кубка России четыре раза били по воротам «Рубина».

Напомним, «Рубин» и «Зенит» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Казани 27 июля и завершился разгромной победой команды Сергея Семака (4:0).