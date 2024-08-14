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«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 14 августа, в Москве на «ВТБ Арене» пройдёт матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором местное «Динамо» примет махачкалинских одноклубников. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу:

Календарь матчей Кубка России

В 1-м туре группового этапа «Динамо» Москва проиграло «Спартаку», а «Динамо» Махачкала обыграло «Крылья Советов». Для махачкалинского «Динамо» сезон-2024/2025 является первым в высшем российском дивизионе. Прошлую кампанию бело-голубые провели в Мелбет Первой лиге. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в Суперфинале «Балтику» (2:1).

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