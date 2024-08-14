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«Рубин» — «Зенит»: гости открыли счёт на 59-й минуте

«Рубин» — «Зенит»: гости открыли счёт на 59-й минуте
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В эти минуты в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором местный «Рубин» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. На данный момент идёт середина второго тайма, счёт 1:0 в пользу гостей. Гол на 59-й минуте забил защитник Дмитрий Васильев. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 59'    

Отметим, что в 1-м туре группового этапа «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» обыграл «Акрон» (4:0). Команда из Северной столицы является действующим победителем турнира. В Суперфинале прошлого розыгрыша сине-бело-голубые нанесли поражение «Балтике» (2:1).

Напомним, «Рубин» и «Зенит» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Казани 27 июля и завершился разгромной победой команды Сергея Семака (4:0).

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