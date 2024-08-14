На матче ЦСКА — «Пари НН» присутствовали дети, вывезенные из Курской области

Матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России межу московским ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» (1:1, 4:2 пен.) посетили воспитанники курского «Авангарда», вывезенные из своего региона из-за непростой ситуации в области.

«Сегодня на игре с «Пари НН» присутствуют воспитанники курского «Авангарда» — мальчики 2012 года рождения, которые находились непосредственно в эпицентре последних событий в Курске. Вчера мы заселили их на нашу базу в Ватутинках, где теперь они будут жить и тренироваться», — сообщает пресс-служба армейского клуба.

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.