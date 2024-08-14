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«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Рубин» в выездном матче Кубка России

«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Рубин» в выездном матче Кубка России
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В Казани на «Ак Барс Арене» завершился матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ, в котором местный «Рубин» уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 59'    

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил защитник гостей Дмитрий Васильев, пробивший низом в дальний угол ворот Артура Нигматуллина.

После этой игры «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав шесть очков в двух матчах и имея общую разницу забитых и пропущенных мячей 4-0. «Рубин» идёт следом с тремя очками. Выступающие также в этой группе воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон» проведут свой матч завтра, 15 августа.

Календарь матчей Кубка России

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Акроном», а казанцы отправятся в Воронеж на матч с «Факелом».

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