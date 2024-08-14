ЦСКА в серии пенальти обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

Завершился матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Александр Машлякевич. Матч закончился со счётом 1:1, 4:2 пен.

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.