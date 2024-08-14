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ЦСКА — Пари Нижний Новгород, результат матча Кубка России, счёт 1:1, 4:2 пен., 14 августа

ЦСКА в серии пенальти обыграл «Пари НН» в матче Кубка России
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Завершился матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Александр Машлякевич. Матч закончился со счётом 1:1, 4:2 пен.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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