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«Астана» разгромила «Корвинул» и вышла в следующий раунд квалификации Лиги конференций

«Астана» разгромила «Корвинул» и вышла в следующий раунд квалификации Лиги конференций
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Казахстанский клуб «Астана» одержал уверенную победу в ответном матче 1/2 раунда квалификации Лиги конференций с румынским «Корвинулом». Игра прошла на домашнем стадионе «Астана Арена», завершившись со счётом 6:1.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
6 : 1
Корвинул
Хунедоара, Румыния
1:0 Чинеду – 13'     2:0 Томасов – 57'     3:0 Чинеду – 68'     4:0 Грипши – 73'     5:0 Томасов – 76'     5:1 Велисар – 78'     6:1 Астанов – 84'    

На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Астаны» Джеффри Чинеду, точно реализовавший свой момент. До конца первого тайма зрители больше голов не увидели.

Во втором тайме «Астана» продолжила доминировать на поле. На 57-й минуте с передачи Карло Бартолца нападающий Марин Томасов удвоил преимущество хозяев. На 68-й минуте Чинеду оформил дубль, а спустя пять минут полузащитник Назми Грипши сделал счёт 4:0. На 75-й минуте Марин Томасов забил свой второй гол в этой встрече. Гости ответили лишь одним точным ударом на 78-й минуте: защитник клуба «Корвинул» Михай Велисар сократил отставание. Точку в матче поставил полузащитник «Астаны» Эльхан Астанов, забивший на 84-й минуте.

В первом матче казахстанцы выиграли со счётом 2:1 и по сумме двух встреч прошли дальше и встретятся с победителем пары «Сент-Миррен» — «Бранн».

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