«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Спартак» Москва. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Гапонов, Пченин, Евгеньев, Дмитриев, Бабкин, Ороско, Иванисеня, Цыпченко, Бабаев.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Хлусевич, Маслов, Маркиньос, Медина, Игнатов, Пруцев, Мартинс, Виллиан.

В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0). В этом сезоне самарцы и красно-белые уже встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В Москве «Спартак» выиграл 3:0.