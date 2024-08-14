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«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Спартак» Москва. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Гапонов, Пченин, Евгеньев, Дмитриев, Бабкин, Ороско, Иванисеня, Цыпченко, Бабаев.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Хлусевич, Маслов, Маркиньос, Медина, Игнатов, Пруцев, Мартинс, Виллиан.

В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0). В этом сезоне самарцы и красно-белые уже встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В Москве «Спартак» выиграл 3:0.

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