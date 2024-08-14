Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шердан Шакири покинул «Чикаго Файр»

Шердан Шакири покинул «Чикаго Файр»
Комментарии

Клуб МЛС «Чикаго Файр» в официальных соцсетях объявил о расторжении контракта с полузащитником сборной Швейцарии Шерданом Шакири.

Напомним, 32-летний футболист перешёл в американскую команду 9 февраля 2022 года, подписав контракт в качестве назначенного игрока до конца сезона-2024. Его трансфер стал самым дорогим в истории клуба. По сообщениям СМИ, сумма составила $ 7,5 млн.

В сезоне МЛС-2024 Шакири провёл 12 матчей за «Чикаго», в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

После завершения Евро-2024 Шакири завершил выступления за сборную Швейцарии. За национальную команду Шердан начал выступать в 2010 году. Он вошёл в семёрку футболистов, забивших как минимум по пять мячей на чемпионате Европы и на чемпионате мира.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android