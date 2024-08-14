Шердан Шакири покинул «Чикаго Файр»

Клуб МЛС «Чикаго Файр» в официальных соцсетях объявил о расторжении контракта с полузащитником сборной Швейцарии Шерданом Шакири.

Напомним, 32-летний футболист перешёл в американскую команду 9 февраля 2022 года, подписав контракт в качестве назначенного игрока до конца сезона-2024. Его трансфер стал самым дорогим в истории клуба. По сообщениям СМИ, сумма составила $ 7,5 млн.

В сезоне МЛС-2024 Шакири провёл 12 матчей за «Чикаго», в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

После завершения Евро-2024 Шакири завершил выступления за сборную Швейцарии. За национальную команду Шердан начал выступать в 2010 году. Он вошёл в семёрку футболистов, забивших как минимум по пять мячей на чемпионате Европы и на чемпионате мира.