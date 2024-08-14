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В «Оренбурге» не уверены, что договорятся с «Зенитом» о полноценном трансфере Коваленко

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался касательно аренды в клуб полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

— Сложно сказать, будет ли переход Коваленко в «Оренбург» полноценным трансфером с обратным выкупом. Пока нет понимания.

— Вы допускаете, что это будет аренда без права выкупа?

— Не знаю, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 13 августа, в «Зените» подтвердили аренду 21-летнего футболиста в «Оренбург».

В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.

На данный момент «Оренбург» занимает восьмое место в РПЛ, имея пять очков после четырёх матчей.