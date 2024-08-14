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Продолжение саги Соболева, в НХЛ готовят крупнейшую сделку в истории. Главное к вечеру

Продолжение Кубка России, «Зенит» по-прежнему хочет выкупить Александра Соболева, а сделка по продаже «Тампы» может стать крупнейшей в истории НХЛ. «Чемпионат» собрал главное к вечеру 14 августа.

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