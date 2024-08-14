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Гоцук двумя словами описал результативность Дивеева в новом сезоне

Гоцук двумя словами описал результативность Дивеева в новом сезоне
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук после матча 2-го тура группового этапа Кубка России с ЦСКА (1:1, 2:4 пен.) отрегировал на результативность игрока армейцев Игоря Дивеева. Будучи защитником, Дивеев забил пять голов в новом сезоне.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Просто красавчик! И всё. Желаю ему удачи и дальше без травм», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Помимо прошедшей встречи, Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт Игоря Дивеева с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1).

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