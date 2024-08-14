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Валерий Овчинников: поражение «Пари НН» от ЦСКА никакого трагизма не несёт

Валерий Овчинников: поражение «Пари НН» от ЦСКА никакого трагизма не несёт
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Бывший советский и российский футболист Валерий Овчинников прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Кубка России между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» (1:1, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Я не думаю, что «Пари НН» заострил внимание на Кубке России. Им лучше сейчас думать о чемпионате. Поражение от ЦСКА никакого трагизма в себе не несёт. Кубок и в Африке Кубок. Есть кубковые команды, а есть команды, которые в Кубке нарабатывают игровые позиции. Не думаю, что у «Пари НН» стоит особое внимание на Кубок России. Всё внимание будет уделено на чемпионат», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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