Денис Маслов: ЦСКА — это монолит российского футбола

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов считает, что ЦСКА закончит сезон РПЛ-2024/2025 в верхней части турнирной таблицы.

«На протяжении многих лет ЦСКА стабилен. ЦСКА – это монолит нашего футбола. Кто-то говорит, что ЦСКА будет бороться за седьмые, восьмые, десятые места. Ничего он не будет. ЦСКА всегда будет наверху. Команда всегда играет одним основным составом и всегда добивается успеха. Есть там 11 человек, они всегда и играют.

Смена Федотова на Николича ничего не изменит? Конечно, у каждого тренера своя специфика футбола. Но клуб ЦСКА – это система, в которую ты приходишь и вклиниваешься. И ты должен все свои знания и умения сопоставлять с той системой, которая выстроена в ЦСКА. В ЦСКА мало возможности для творчества. Армия есть армия», — сказал Маслов в интервью Metaratings.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея семь очков после четырёх игр.