Полузащитник «Пари НН» Трошечкин прокомментировал поражение в матче КР с ЦСКА

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 2:4 пен.).

«Была ничейная игра. Конечно, ЦСКА играл с территориальным преимуществом, но было бы странно ожидать чего-то другого — мы к этому готовились. Были опасные подходы и хорошие моменты, Дивеев забил один гол. У нас тоже были неплохие моменты, выходили в контратаки в конце. Пенальти — лотерея», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.