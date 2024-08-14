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«Крылья Советов» — «Спартак»: на 23-й минуте Бейл покинул поле из-за травмы

«Крылья Советов» — «Спартак»: на 23-й минуте Бейл покинул поле из-за травмы
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В матче «Крыльев Советов» с московским «Спартаком» на 23-й минуте произошла вынужденная замена. Гленн Бейл, пытаясь ускориться, схватился за заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле. Врачи оперативно выбежали на помощь, но продолжить игру защитник не смог. Бейл, закрыв лицо футболкой, покинул поле, заметно расстроенный. На замену вышел Николай Рассказов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0).

Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Москве 5 августа и завершился разгромной победой команды Деяна Станковича (3:0).

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