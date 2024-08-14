«Крылья Советов» — «Спартак»: на 23-й минуте Бейл покинул поле из-за травмы

В матче «Крыльев Советов» с московским «Спартаком» на 23-й минуте произошла вынужденная замена. Гленн Бейл, пытаясь ускориться, схватился за заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле. Врачи оперативно выбежали на помощь, но продолжить игру защитник не смог. Бейл, закрыв лицо футболкой, покинул поле, заметно расстроенный. На замену вышел Николай Рассказов.

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В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0).

Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Москве 5 августа и завершился разгромной победой команды Деяна Станковича (3:0).