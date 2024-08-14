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Трошечкин: «напихали» Лукьянову, что не отбил ни одного пенальти с ЦСКА

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин оценил дебют голкипера своей команды Вадима Лукьянова в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, с ЦСКА (1:1, 2:4 пен.).

«Поздравили Лукьянова с дебютом. Напихали, что не отбил ни одного пенальти, — можно было постараться (смеётся). Всё равно молодец. Он действовал уверенно, отбивал и вселял в команду уверенность», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.