«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: гости ведут 1:0 после первого тайма

В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором местное «Динамо» принимает махачкалинских одноклубников. На данный момент завершён первый тайм, в концовке которого гости открыли счёт благодаря голу Абакара Гаджиева. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, в 1-м туре группового этапа «Динамо» Москва проиграло «Спартаку», а «Динамо» Махачкала нанесло поражение «Крыльям Советов». Для махачкалинского «Динамо» сезон-2024/2025 является дебютным в высшем российском дивизионе.

Отметим, что динамовцы Москвы и Махачкалы пока не встречались в новом сезоне РПЛ. Их первая игра в рамках чемпионата России намечена на 29 сентября в столице Дагестана.