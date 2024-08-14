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Игорь Дивеев: у меня уже есть персональное празднование голов

Игорь Дивеев: у меня уже есть персональное празднование голов
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 2-го тура группового этапа Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:1, 2:4 пен.) высказался о своей результативности в новом сезоне. Будучи защитником, Дивеев забил пять голов в новом сезоне.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

— Не знаю, в чём секрет большого количества голов.

— Будет ли персональное празднование?
— Уже есть, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Помимо прошедшей встречи, Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт Игоря Дивеева с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

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