Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игорь Дивеев: у меня уже есть персональное празднование голов

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 2-го тура группового этапа Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:1, 2:4 пен.) высказался о своей результативности в новом сезоне. Будучи защитником, Дивеев забил пять голов в новом сезоне.

— Не знаю, в чём секрет большого количества голов.

— Будет ли персональное празднование?

— Уже есть, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Помимо прошедшей встречи, Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт Игоря Дивеева с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.