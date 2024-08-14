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Трошечкин: к Иличу отношение в Сербии как в России к легендам «Спартака» вроде Тихонова

Трошечкин: к Иличу отношение в Сербии как в России к легендам «Спартака» вроде Тихонова
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 2:4) сказал, что главного тренера Сашу Илича в Сербии считают легендой.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

— Знаете, что общего у Илича и Николича, помимо гражданства?
— Оба из «Партизана» — это чёрно-белая сторона Белграда, как и Сербии.

— У кого преимущество, когда встречаются тренер и игрок в прошлом?
— Не знаю, насколько здесь вообще можно сравнивать. Я слышал, что к нашему главному тренеру отношение в Сербии такое, как у нас в стране к легендам «Спартака» вроде Тихонова. Он — легенда. Николич отнёсся к нему с огромным уважением. Для сербов он стоит особняком — не просто игрок, — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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