Трошечкин: к Иличу отношение в Сербии как в России к легендам «Спартака» вроде Тихонова

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 2:4) сказал, что главного тренера Сашу Илича в Сербии считают легендой.

— Знаете, что общего у Илича и Николича, помимо гражданства?

— Оба из «Партизана» — это чёрно-белая сторона Белграда, как и Сербии.

— У кого преимущество, когда встречаются тренер и игрок в прошлом?

— Не знаю, насколько здесь вообще можно сравнивать. Я слышал, что к нашему главному тренеру отношение в Сербии такое, как у нас в стране к легендам «Спартака» вроде Тихонова. Он — легенда. Николич отнёсся к нему с огромным уважением. Для сербов он стоит особняком — не просто игрок, — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.