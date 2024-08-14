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Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
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«Реал» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА

«Реал» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА
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Сегодня, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго.

«Аталанта»:

Отметим, что эти команды встречались между собой в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.

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