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Вячеслав Чанов: ЦСКА надо острее играть впереди — не впечатляет

Вячеслав Чанов: ЦСКА надо острее играть впереди — не впечатляет
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу красно-синих над «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ, который прошёл сегодня в Москве.

«ЦСКА создал маловато острых моментов у ворот «Пари НН». Надо острее играть впереди, потому что пока я этого не вижу. Не скажу, что скучновато, но не впечатляет. Всё неплохо — мяч держится и движется, ребята двигаются и стараются открываться. Но на финальном рубеже пока не получается», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После двух туров армейцы занимают третье место в квартете С, имея два очка после двух игр. В следующем матче Кубка России команда Марко Николича сыграет в гостях с «Ахматом».

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