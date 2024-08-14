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Игрок ЦСКА Лукин прокомментировал победу в матче Кубка России с «Пари НН»

Игрок ЦСКА Лукин прокомментировал победу в матче Кубка России с «Пари НН»
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался по итогам победного матча с «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Тяжёлый матч. «Пари НН» играл вторым номером, забили достаточно нелепый гол. По сути, большего ничего не создали и сели всей командой в обороне, а нам пришлось взламывать. Должны были забивать больше в основное время, но так получилось, что выиграли по пенальти. Не совсем довольны, но будем работать», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде в Грозном с местным «Ахматом». Игра состоится 27 августа на «Ахмат Арене». Следующий матч Кубка России состоится лишь в середине сентября.

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