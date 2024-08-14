Игрок ЦСКА Лукин прокомментировал победу в матче Кубка России с «Пари НН»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался по итогам победного матча с «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Тяжёлый матч. «Пари НН» играл вторым номером, забили достаточно нелепый гол. По сути, большего ничего не создали и сели всей командой в обороне, а нам пришлось взламывать. Должны были забивать больше в основное время, но так получилось, что выиграли по пенальти. Не совсем довольны, но будем работать», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде в Грозном с местным «Ахматом». Игра состоится 27 августа на «Ахмат Арене». Следующий матч Кубка России состоится лишь в середине сентября.