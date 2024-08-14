Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Спартак»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

«Крылья Советов» — «Спартак»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме
Комментарии

На «Самара Арене» проходит матч 2-го тура Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». Первый тайм завершился без голов — счёт остаётся 0:0. На 23-й минуте произошла вынужденная замена: Гленн Бейл получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на игру вышел Николай Рассказов.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1    

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0).

Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Москве 5 августа и завершился разгромной победой команды Деяна Станковича (3:0).

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Спартак»: на 23-й минуте Бейл покинул поле из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android