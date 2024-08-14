«Крылья Советов» — «Спартак»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

На «Самара Арене» проходит матч 2-го тура Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». Первый тайм завершился без голов — счёт остаётся 0:0. На 23-й минуте произошла вынужденная замена: Гленн Бейл получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на игру вышел Николай Рассказов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0).

Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Москве 5 августа и завершился разгромной победой команды Деяна Станковича (3:0).