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Игрок ЦСКА Лукин: нет мыслей об аренде в другой клуб

Игрок ЦСКА Лукин: нет мыслей об аренде в другой клуб
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.) поделился мнением о своём будущем.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Нет мыслей об аренде в другой клуб. Я здесь с пяти лет и в каждом матче получаю всё больше игрового времени — благодарен за это тренерскому штабу. Я готов отдаваться полностью и проявлять себя. Впереди много работы. Стараюсь заниматься дополнительно с индивидуальным тренером и стараюсь развиваться», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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