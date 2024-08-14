Чанов: у Дивеева есть моменты, и он их использует, такое говорит о классе

Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голевой серии защитника армейцев Игоря Дивеева в начале нынешнего сезона. Сегодня игрок обороны красно-синих отличился в третьем матче подряд, поразив ворота «Пари НН» в кубковом матче (1:1, 4:2 пен.).

— Игорь — молодец! Видимо, он нашёл в себе силы. Видит, что дают возможность, и появляется уверенность. Есть моменты — он их использует, такое говорит о классе.

— Может, Игорь выбрал не ту позицию?

— Быть просто нападающим — это одно, потому что защитники на тебя обращают особое внимание. А подключаться с задней линии — это другое. Главное — умение найти позицию и найти голевой момент. Пока у Игоря это получается, во всяком случае неплохая реализация, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.