Лукин: для нас Николич — второй отец. Мы готовы за него биться на поле

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.) поделился мнением о главном тренере красно-синих Марко Николиче.

«Знаю, что Николич тренировал Илича. Для нас Марко — второй отец и очень хороший тренер. Мы знаем и ценим его. Марко постоянно разговаривает с игроками. У нас есть диалог. Мы с ним как друзья, но не переходим грани. Мы готовы за него биться и умирать на поле», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.