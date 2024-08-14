Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукин: для нас Николич — второй отец. Мы готовы за него биться на поле

Лукин: для нас Николич — второй отец. Мы готовы за него биться на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.) поделился мнением о главном тренере красно-синих Марко Николиче.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Знаю, что Николич тренировал Илича. Для нас Марко — второй отец и очень хороший тренер. Мы знаем и ценим его. Марко постоянно разговаривает с игроками. У нас есть диалог. Мы с ним как друзья, но не переходим грани. Мы готовы за него биться и умирать на поле», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Лукин: нет мыслей об аренде в другой клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android