Килиан Мбаппе — в стартовом составе мадридского «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе своей команды на матч за Суперкубок УЕФА с итальянской «Аталантой».

Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Реала» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго.

Отметим, что эти команды встречались между собой в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.